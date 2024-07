Czasy kiedy pomiędzy Dodą a Mają Sablewską dochodziło do spięć chyba powoli odchodzą w zapomnienie. Do takiego wniosku można dojść obserwując ostatnie opinie pań na swój temat. Niedawno Rabczewska w rozmowie z jednym z dwutygodników zapewniła, że nieprzyjemne wspomnienia z czasów współpracy gasną, a Maja od jakiegoś czasu sygnalizuje, że z Dodą pracowało się jej najlepiej. Nawet broniła jej w dyskusji na temat pobicia byłego menadżera, Jakuba Majocha.

Jak poinformowała Agnieszka Jastrzębska w dzisiejszym wydaniu "Dzień Dobry TVN", Maja ma wciąż bardzo dobry kontakt z mamą Dody, Wandą Rabczewską. Dlatego też dziennikarka zapytała ją co sądzi na temat Dody i czy jest gotowa by pogodzić się z nią. Oto, co powiedziała:

- Ja jestem juź trochę na innym etapie w życiu i już trochę zapomniałam o tych problematycznych kwestiach, które wytaczała Doda w moim kierunku i chyba to już nie jest istotne. Minęło trochę czasu, emocje opadły. Jeżeli miałabym wspominać dobrze jakś współpracę z gwiazdami to faktycznie z Dodą, ona była najfajniejsza i czasami zdarza mi się za nią zatęsknić.

Wiele wskazuje więc na to, że podanie sobie rąk przez Dodę i Maję wydaje się być tylko kwestią najbliższych miesięcy. W końcu skoro Doda wybaczyła już Radkowi Majdanowi zdradę, Kubie Wojewódzkiemu wojnę medialną (zobacz), teraz pora na Sablewską? Chcielibyście, żeby się pogodziły?

