Ten rok był dla fanów Dody pełen niespodzianek. Artystka jednak wciąż nie zwalnia tempa i serwuje im kolejne. Kilka dni temu napisała, że ma dla nich wiadomość. Dziś postanowiła wszystko wyjawić i nie trzymać nikogo w niepewności:

Co miała na myśli?

Doda po licznych sukcesach związanych z najnowszym albumem "Aquaria", wciąż zaskakuje. Jesienią zakończyła się emisja programu "Doda. Dream Show", podczas którego pokazała przygotowania do największej i najdroższej trasy koncertowej w swojej karierze. W ramach "Doda. Dream Show" odbyło się aż 5 koncertów w Warszawie, które wyprzedały się momentalnie. Nie wszyscy fani jednak mieli okazję zobaczyć widowisko, ale byli też tacy, którzy pojawili na sztuce nawet pięciokrotnie. Doda postanowiła wyjść na przeciw prośbom fanów i wyruszyła z "Aquaria Tour" w Polskę. Już w styczniu aż trzy razy zagra na największych arenach w Polsce. Zobaczymy ją 6. stycznia w Krakowie, 20. stycznia w Łodzi (Doda niedawno cieszyła się z sold outu) oraz jak się właśnie okazało 27. stycznia w Gdańsku:

NARESZCIE! Prosto z miejsca moich snów Powracam z piękną nowiną???? GDAŃSK ! Aquaria zakończy swoją trasę nad morzem jak na prawdziwą syrenę przystało! Do tego DODAtkowe bilety w Łodzi (mało ale to i tak mega niespodzianka dla spóźnionych????????)! BILETY DOSTĘPNE JUŻ TERAZ! Linki w bio Ps. Wiem, że zniknęłam ostatnio ale byłam na 4 wyspach, miałam dużo przygód i zero chęci na telefon???? pozdrawiam Was z pięknego Phuket

- napisała Doda na Instagramie.