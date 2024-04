Doda właśnie zamieściła nowe nagranie na swoim Instagramie, które rozgrzało jej fanów do czerwoności! Jak się okazało, właśnie dziś, we wtorek 23 kwietnia, artystka wzięła udział w sesji zdjęciowej, która będzie promowała festiwal w Sopocie. Już w maju zobaczymy gwiazdę na sopockiej scenie, a tymczasem możemy podziwiać jej odmieniony do sesji look. Fani nie mają wątpliwości, że w tej odsłonie wygląda niczym... Gwen Stefani! Zobaczcie sami.

Doda zaskoczyła odmienionym lookiem

Maj to zawsze czas na festiwal w Sopocie, na którym występują największe gwiazdy polskiej estrady. Ten moment zbliża się wielkimi krokami, więc nic dziwnego, że artyści, którzy biorą udział w tegorocznej edycji festiwalu, właśnie pojawili się na sesji zdjęciowej, która będzie promowała wydarzenie. W tym gronie nie zabrakło oczywiście Dody, która jest stałą bywalczynią tej imprezy.

Jak się okazało, artystka przed obiektywem zaprezentowała się w odmienionej odsłonie. Gwiazda postanowiła bowiem założyć ultradługą perukę w kolorze platynowego blondu. Sami spójrzcie, jak świetnie wygląda w tej odsłonie. Zresztą - jak zawsze w każdym wydaniu!

Fani oczywiście szybko ruszyli do komentowania. Pod nowym nagraniem Dody pojawiło się mnóstwo komplementów, a co więcej niektórzy stwierdzili, że w tym wydaniu piosenkarka wygląda niczym Gwen Stefani!

Jak Gwen Stefani w tym blond kolorze!

Tak, prawie jak kopia Gwen Stefani

Obłędne są te włosy. Widzimy się w Sopocie

Mega. Wymiatasz

Bogini - piszą zachwyceni fani

Instagram/Doda

A Wam, jak się podoba ten look Dody? Cieszycie się, że znów zobaczymy ją na festiwalu w Sopocie?

