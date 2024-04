Ruszył kolejny sezon "10 lat młodsza w 10 dni", który już na starcie wywołał sporo wrażeń. Przemiana pani Kasi bardzo spodobała się odbiorcom, jednak pewien szczegół wciąż nie daje im spokoju. "Nie chciałabym, aby mnie ktoś ubrał" - czytamy w komentarzach.

Widzowie oceniają metamorfozę w "10 lat młodsza w 10 dni"

4 kwietnia wystartował nowy sezon "10 lat młodsza w 10 dni", gdzie w roli gospodyni znów możemy oglądać Maję Sablewską! Już w pierwszym odcinku zobaczyliśmy metamorfozy aż dwóch uczestniczek, a jedna z nich szczególnie przykuła uwagę widzów. Mowa o 50-letniej pani Kasi, która na co dzień pracuje w przedszkolu.

Kobieta nie ukrywała, że nie jest zadowolona ze swojego wyglądu, który cechowały luźne i niekiedy już znoszone ubrania. Na szczęście Maja Sablewska ruszyła jej na pomoc, decydując się na naprawdę drastyczną zmianę! 50-letnia Katarzyna zmieniła się nie do poznania, a to głównie za sprawą nowego koloru włosów! Specjaliści podjęli radykalne kroki i rozjaśnili rude włosy uczestniczki oraz przefarbowali je na jasny blond. Tymi zmianami widzowie byli zachwyceni. Niestety, widzom nie wszystko przypadło do gustu.

Zmianie uległ oczywiście również styl bohaterki - w finałowym momencie zobaczyliśmy ją w szerokich, cekinowych spodniach w kolorze czarnym oraz kremowej marynarce w stylu oversize.

Screen Polsat Cafe

Co ciekawe, o ile sama metamorfoza bardzo spodobała się odbiorcom, tak dobór marynarki wywołał niemałe zamieszanie. Internauci dość krytycznie ją ocenili.

Te wielkie marynarki są okropne. Nie rozumiem tego trendu... Może na szczupłych i wysokich laskach do topu i bardziej przylegającego dołu, fajnych spodni to się broni, ale tu nie

Wszystko Ok, ale ten żakiet za duży jest dla tej Pani. Wygląda jak w pudełku. Byłoby korzystniej, aby żakiet był krótszy i bardziej dopasowany. Nieważne, że ta Pani ma kilka kilo za dużo. Kobietom, które są troszkę większe, też można dobrać fajne stylówki, a ta absolutnie mi się nie podoba. Nie chciałabym, aby mnie ktoś ubrał

Marynarka nie pasuje, włosy super

Makijaż spoko i włosy, ale marynarka uważam za duża, nadaje pani objętości

Podoba mi się tylko fryz, marynarka to jak po starszym bracie

Myślicie, że następnym razem Maja Sablewska weźmie sobie te słowa do serca?

