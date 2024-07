Każda współpraca Mai Sablewskiej ze swoimi podopiecznymi wyglądała dość niekonwencjonalnie. Oprócz zwykłych menadżerskich usług mogliśmy obserwować także rodzące się przyjaźnie. Menadżerka spędzała sporo czasu zarówno z Edytą Górniak jak i Dodą. Chodziły razem na branżowe imprezy, ale także na zakupy, wspólne obiadki itd.

Reklama

Jak to zazwyczaj bywa, łączenie pracy z przyjaźnią kończy się nie najlepiej. Okazuje się, że Sablewska ma już tego pełną świadomość. Co dziwne twierdzi, że jedynie z Edytą Górniak łączyły ją zażyłe kontakty.



- To była pierwsza artystka, z którą się zaprzyjaźniłam. Pierwsza i ostatnia. Nauczyłam się na swoich błędach – przyznaję. Teraz razem z moją wspólniczką pracujemy nad planem profesjonalnego managementu kreatywnego, chcę dalej pomagać artystom, ale tylko na profesjonalnych mniej emocjonalnych warunkach. - powiedziała jurorka "X-Factor" w wywiadzie dla "Faktu".

Z drugiej strony gdyby właśnie nie umiejętność zadzierzgiwania zażyłych kontaktów, to czy Sablewska byłaby tu gdzie jest?

Reklama



pijavka