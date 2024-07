Maja Sablewska, odkąd została gospodynią programu "Sablewskiej sposób na modę", jest jedną z najpopularniejszych stylistek w kraju. Uchodzi również za ikonę tylu, która swoimi stylizacjami zachwyca na wszelkim imprezach. Niedawno udowodniła, że nawet czerń można nosić w ciekawy i oryginalny sposób. Przypomnijmy: Sablewska na imprezie jak na pogrzeb. Pasuje jej czerń?

Talent i wiedzę Mai doceniła teraz popularna marka obuwia Carinii, której została ambasadorką oraz doradcą wizerunkowym. Sablewska zapoznała się z tajnikami projektowania, konstruowania i produkcji butów podczas bezpośredniej pracy na linii produkcyjnej CARINII. Przystąpiła również do prac nad promocją sezonu jesień – zima 2014. Już w sierpniu pojawi się profesjonalna sesja z udziałem gwiazdy. Jak mówi właściciel marki, lepszej ambasadorki nie mógł sobie wyobrazić:

Doświadczenie jakie nabyła przy współpracy między innymi z polską marką odzieżową jak również ogromny sukces autorskiego programu „Sablewskiej sposób na modę”, sprawiły, że zaprosiliśmy Maję do współpracy w charakterze doradcy wizerunkowego i ambasadora marki. Cele jakie stawiamy przed Mają to zapoznanie Polek z jakością, wygodą i charakterem butów tworzonych z pasją i miłością do mody - mówi Grzegorz Urawski