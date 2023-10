Dopiero co dowiedzieliśmy się, że to właśnie Elżbieta Romanowska zastąpi Katarzynę Dowbor w "Nasz nowy dom", a teraz media obiegła informacja, że aktorka już ruszyła z pracą do nowego sezonu programu. Gwiazda z uśmiechem przywitała się z ekipą programu i rozpoczęła nagrania do nowej edycji "Nasz nowy dom". Zobaczcie zdjęcia.

"Nasz nowy dom": Elżbieta Romanowska rozpoczęła prace na planie programu

Zaledwie tydzień temu dowiedzieliśmy się, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą "Nasz nowy dom". Szybko okazało się, że to nie była decyzja samej Katarzyny Dowbor, a władz stacji. Równie szybko poznaliśmy nową prowadzącą "Nasz nowy dom", którą została Elżbieta Romanowska. Teraz z kolei dowiadujemy się, że aktorka już rozpoczęła prace na planie do nowego sezonu programu. Trzeba przyznać, że wszystkie zmiany dzieją się w ekspresowym tempie!

Elżbieta Romanowska rozpoczęła nagrania do nowego sezonu programu w poniedziałek, 15 maja. Wtedy też odbyło się jej pierwsze spotkanie m.in. z Maciejem Pertkiewiczem i ekipą Przemka Oślaka. Nowa prowadząca "Nasz nowy dom" szczerze przyznała, że tego dnia towarzyszyło jej wiele emocji.

- Jest we mnie wiele emocji od ekscytacji po stres czy sobie poradzę, czy nie zawiodę. Na szczęście stres działa na mnie motywująco. Cieszę się, że będę częścią tak wspaniałej ekipy działającej w tak słusznej sprawie. „Nasz Nowy Dom” to program, który realnie zmienia życie ludzi i daje nadzieję tym, którym niejednokrotnie tej nadziei zabrakło. Cieszę się, że będę mogła w tych ważnych momentach towarzyszyć rodzinom, które tej pomocy potrzebują. To oni i ich poruszające, często bardzo trudne historie są głównymi bohaterami tego programu – mówi Ela Romanowska.

Premierowe odcinki "Naszego Nowego Domu" z udziałem Elżbiety Romanowskiej pojawią się na antenie Polsatu już jesienną. Będziecie śledzić nowy sezon programu? Jak myślicie, jak w nowej roli poradzi sobie Elżbieta Romanowska?

