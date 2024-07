Marka MAC Cosmetics przeszła sama siebie. Przygotowała właśnie kolekcję Wash & Dry, która od razu zyskała rzeszę fanek, nie tylko dzięki szałowym kolorom na lato, ale również boskim, designerskim opakowaniom.

Reklama

Więcej modnych kolekcji do makijażu na teraz

Opakowania ombre w karaibskim stylu to coś, co musi znaleźć się w kosmetyczce prawdziwej fashionistki. Limitowana kolekcja MAC Wash & Dry to wyjątkowe propozycje na lato. Ciepłe, brązujące odcienie paletek do powiek, brązery, pomadki w kolorach nude i egzotyczne dodatki w postaci morskiego lakieru do paznokci czy pomarańczowego błyszczyka.

A do tego w kolekcji znajdziecie kolekcję produktów do makijażu brwi. W końcu o nich nie możemy zapominać, a latem to właśnie one nadają wyrazu naszej twarzy.

Reklama

Jest szał!