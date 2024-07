Losy Kingi Rusin znów śledzi wiele Polek. Po rozstaniu z Tomaszem Lisem, dziennikarka zdecydowała się na chwilę odpocząć i zająć się tylko pracą. W międzyczasie napisała książkę "Co z tym życiem", która była swego rodzaju odpowiedzią na publikację byłego męża i rozliczeniem się z przeszłością. Pozycja Rusin okazała się bestsellerem, po którym Kinga rozpoczęła nowy etap w swoim życiu.

Od kilku miesięcy dziennikarka związana jest z prawnikiem, Markiem Kujawą. Razem pojawiają się na publicznych imprezach (ostatnio np. na rozdaniu Wiktorów) i coraz chętniej, acz ostrożnie, mówią co w ich związku się dzieje. W rozmowie z magazynem "Party" Rusin została zapytana o to jak jej się układa w relacji, na co odpowiedziała:

- Niezmiennie dobrze - przy okazji tajemniczo uśmiechając się.

Myślicie, że już wkrótce doczekamy się ślubu Kingi i Marka?

