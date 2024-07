Zaledwie kilka tygodni temu Anja Rubik w rozmowie z magazynem Viva! przyznała, że woli towarzystwo mężczyzn, którzy według niej są lepszymi kompanami na imprezach niż kobiety (zobacz: Anja Rubik: Kobiety traktują mnie jak wyrocznię). Supermodelka odnosząca sukcesy na całym świecie stwierdziła wówczas, że kobiety nie potrafią się bawić i wyluzować tak jak ich partnerzy. Z najnowszego wywiadu z Anją wynika, że clebrytka nie tylko uwielbia towarzystwo mężczyzn, ale i przyznaje, że jej podejście do seksu jest identyczne jak większości mężczyzn.

- Jeśli chodzi o moje podejście do seksu, to, tak jak charakter, jest bardziej zbliżone do męskiego. Uważam, że seks jest fantastyczny i nie zawsze musi być połączony z uczuciem. Sporo kobiet tak uważa, ale głośno o tym nie mówi. Otoczenie sprawia, że wstydzą się swoich potrzeb. Jeśli mężczyzna spotyka się z kilkoma kobietami naraz, jest playboyem, kobieta-dziwką. Ale to się powoli zmienia wraz z naszą pozycją społeczną. Jesteśmy coraz silniejsze, wywalczyłyśmy sobie równe prawa w pracy, biznesie. Teraz czas a sypialnie. Powinnyśmy bez skrępowania sięgać po to, czego pragniemy- Anja wyznała w rozmowie z miesięcznikiem "Pani'