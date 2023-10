Marina Łuczenko-Szczęsna od lat inspiruje Polki swoim stylem. Wrażenie potrafią zrobić nie tylko jej stylizacje na wielkie wydarzenia, ale również te codzienne. Gwiazda udowodniła to po raz kolejny podczas obecnych wakacji. Jej modowe wybory pokochali internauci.

Wakacyjne stylizacje Mariny Łuczenko-Szczęsnej

Od lat wiadomo, że Marina Łuczenko-Szczęsna kocha nie tylko muzykę, ale również modę. Nieustannie śledzi najnowsze trendy, a potem przemyca je do swojej szafy. Uwielbia jeansy, bluzy, torebki oraz wygodne buty, bo jak sama wyznała w wywiadzie dla "Vivy! Mody": "Najfajniej żeby było i modnie i wygodnie, ale na co dzień zdecydowanie wybieram wygodę". Kocha elementy garderoby od luksusowych domów mody i rzadko można dostrzec w jej stylizacji coś z sieciówki. Po raz kolejny udowodniła to prezentując w mediach społecznościowych stylizacje z trwających obecnie wakacji.

W miniony weekend opublikowała fotografię z lotniska w oczekiwaniu na lot na Ibizę. Na zdjęciu widać ją w białym t-shirtcie odsłaniającym brzuch od Loewe za 350 euro (około 1550 złotych), czarnym kapeluszu z rafii z naszywką z cielęcej skóry z tej samej marki za 480 euro (około 2120 złotych), białych długich spodniach, sneakersach oraz sweterku typu tie-dye od francuskiej marki Rose Carmine za 600 euro (około 2660 złotych). Można również zauważyć, że artystka spakowała się w walizkę Louis Vuitton LV Horizon 50 Monogram Brown za 3500 euro (około 15500 złotych) oraz żółtą torebkę Hermes Birkin za około 120 tysięcy złotych.

Następnie w niedzielę 2 lipca Marina Łuczenko-Szczęsna opublikowała na Instagramie filmik, na którym widać, jak spędza dzień na Ibizie. Na wideo widać, że ma ten sam bucket hat, co podczas lotu. Poza nim look uzupełniła torebką crochet tote bag od Prady za 1600 euro (około 7099 złotych), plecionymi klapkami ze starej kolekcji Chanel (ten model, lecz z drugiej ręki, można znaleźć w sieci za około 8500 złotych), kostiumie kąpielowym z motywem tie-dye, a także żółtym komplecie w wężowy print.

Jak Wam się podobają jej stylizacje?

