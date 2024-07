Dorota Wellman również zapewniła, że dołączy do Strajku Kobiet. W specjalnym wideo, nagranym dla Gazety Wyborczej, namawiała wszystkie Polki, by również wsparły tę inicjatywę.

Szanowne Panie, jeśli możecie, to weźcie udział w naszym kobiecym strajku. Jest to pierwszy tego typu strajk w Polsce. Jeśli możecie, zostawcie Wasze obowiązki służbowe, wasze obowiązki domowe i dajcie sobie tego dnia spokój. Pokażmy, jak będzie bez nas wyglądać Polska. Było tak w Islandii, były sufrażystki. Dawały radę i my też damy - zaapelowała Wellman.