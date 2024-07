Małżeństwo Kazimierza Marcinkiewicza i charyzmatycznej Isabel było swego czasu tematem numer jeden w kolorowej prasie. Potem przyszedł czas na medialne wyciszenie, ale kilka miesięcy temu para znów wróciła na tapetę. Isabel zaczęła pojawiać się w telewizji i udzielać wywiadów. W tym samym czasie tabloidy donosiły o kryzysie w ich związku. Przypomnijmy: Marcinkiewicz bierze rozwód z ukochaną i wraca do byłej żony? Jest komentarz Isabel

Zaprzeczanie plotkom przyniosło oczekiwany skutek, bo doniesienia o rozstaniu ucichły. Wszystko jednak wskazuje na to, że była to ciszą przed burzą. Jak donosi najnowsza "Polityka", Kazimierz Marcinkiewicz i Isabel są już po rozwodzie. Tygodnik nie podaje więcej szczegółów, ale zdaje się, że jego dziennikarze dokładnie sprawdzili tę informację. Póki co, żadna ze stron nie odniosła się do publikacji.

Żałujecie?

