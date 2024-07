Ich rozwodem żyje dziś cała Polska! Kazimierz Marcinkiewicz chciałby rozwodu bez orzekania o winie. Jednak jego żona Isabel jest innego zdania i porozumienie w tej sprawie nie zostanie szybko osiągnięte. Były premier wynajął specjalistkę od trudnych rozstań, mecenas Karolinę Bodnar, która m.in wywalczyła wysokie alimenty dla byłej żony Zbigniewa Zamachowskiego. Tym razem o duże pieniądze gra jednak Isabel Marcinkiewicz.

Mówi się, że druga żona Marcinkiewicza wnioskuje o alimenty w wysokości 12 tys. złotych miesięcznie. Isabel twierdzi, że to z jego winy została inwalidką bez środków do życia. W grudniu zeszłego roku, po tym, jak mąż się od niej wyprowadził, umówiła się z nim na lunch. Jadąc na to spotkanie „cała w nerwach" nagle straciła przytomność i uderzyła samochodem w dźwiękochłonny ekran. Ma uszkodzony splot barkowy i przeczulicę. Odbyły się już dwie rozprawy rozwodowe w sądzie, na których Isabel pojawiła się z gołym ramieniem, co nie przysporzyło jej sympatii. Czy to spektakl Isabel? Czy naprawdę przeżywa dramat?

Rozwodząca się dziś para wzbudza emocje, podobne do tych sprzed sześciu lat, gdy na jaw wyszedł ich romans. Okazuje się jednak, że Isabel i Kazimierz Marcinkiewicz nie byli nigdy kochankami!

Iza ma staroświeckie poglądy. Nie chciała być kochanką Kazimierza, ale żoną. Czekali z „tym do nocy poślubnej" - zdradza w najnowszym numerze „Flesza" przyjaciółka żony Marcinkiewicza.

Dziś walczący z Isabel w sądzie Kazimierz Marcinkiewicz jeszcze nie tak dawno zrobiłby wszystko, aby ją zdobyć. Marcinkiewicz rozwiódł się z pierwszą żoną Marią szybko, aby wziąć ślub z Izą po 10 miesiącach znajomości. Co zburzyło ich miłość? Dlaczego się rozwodzą? I kto stracił więcej na tym małżeństwie? O tym przeczytacie w najnowszym numerze „Flesza".

