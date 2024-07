O Agnieszce Fitkau-Perepeczko było głośno kilka lat temu, kiedy to po konflikcie z Iloną Łepkowską odeszła z serialu "M jak miłość". I chociaż kilka miesięcy później aktorka w rozmowie z jednym z tabloidów przyznała, że chciałaby znowu występować w wielkim hicie TVP2, to ostatecznie nigdy nie wróciła na plan. Fitkau-Perepeczko zaczęła coraz rzadziej pokazywać się na oficjalnych imprezach, jednak co jakiś czas przypominała o sobie na swoim blogu.

Wiele emocji wzbudzał także związek Agnieszki Fitkau-Perepeczko z Michałem Olejnikiem. Partner celebrytki był od niej o 41 lat młodszy- był, ponieważ jak właśnie przyznała Perepeczko, właśnie się rozstali. Była gwiazda "M jak miłość" w rozmowie z "Rewią" zdradziła, że znowu jest singielką. Przypominamy, że Perepeczko i Olejnik wydali razem książkę "Romantyczna kolacyjka".

- Romantyczna kolacja z Michałem była cudowna i było miło podczas wspólnej pracy, ale to już przeszłość.

Okazuje się, że po rozstaniu Agnieszka Fitkau-Perepeczko nie ma czasu na rozpamiętywanie związku. Gwiazda wybrała się w podróż po polskich restauracjach i hotelach.

- Zapraszają mnie ludzie nietuzinkowi, którzy doceniają to, że można w tym wieku kochać życie i być wolnym. Właściciel fabryki soku z aloesu dowiedział się, że piję jego sok kilka razy dziennie i chciał zobaczyć, jak produkt działa. Spotkałam się z nim.

Ciekawe, czy kulinarna podróż zainspiruje Agnieszkę Fitkau-Perepeczko do napisania kolejnej - ósmej już książki?