Podczas niedzielnego rozdania nagród Gramy 2014, dwie gwiazdy pojawiły się w ciekawych upięciach. Katy Perry, która tego wieczoru miała na sobie romantyczną suknię Valentino Couture, postawiła na gładko zaczesanego koka. Grubo pleciony kok na czubku głowy wzmocniony został doczepianymi kosmykami włosów. Ta niesamowicie elegancka i efektowna fryzurka bardzo nam się spodobała.

Reklama

Zobaczcie więcej fryzur w stylu gwiazd

Reklama

Zaś Paris Hilton, swoją cekinową kreację do ziemi uzupełniła bardziej rockowym upięciem. Dobierany kok zakończony został upięciem przy szyi. Góra zaś została podniesiona. Całość to połączenie stylu romantycznego z rockowym. Kochamy to!

Zobaczcie więcej kreacji gwiazd z rozdania nagród Grammy 2014: