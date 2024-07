Rozalia Mancewicz opowiedziała o macierzyństwie. Była miss jest mamą słodkiego synka Henryka, który przyszedł na świat na początku 2016 roku. Gwiazda przyznaje, że choć maluch ciągle wymaga stałej opieki, to rola mamy bardzo jej służy. A czy mały Henio poznał już Tosię, córeczkę Pauliny Krupińskiej?

Było spotkanie, jak Henryczek był w brzuszku, to się widzieliśmy z Tosią. A jeszcze nie mieliśmy okazji. Jeszcze nie zabierałam go tak daleko z Białegostoku do Warszawy, ale na pewno się poznają - powiedziała Rozalia Mancewicz.