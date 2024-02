Roksana Węgiel poszła śladami Dody i nagrała utwór z raperem Smolastym. Ta popowo-rockowa odsłona zachwyciła słuchaczy, a młoda gwiazda wygląda na nim wyjątków drapieżnie. 19-latka wie, co zrobić, by przykuć do siebie uwagę. Sami zobaczcie!

Drapieżna Roxie w teledysku ze Smolastym

Roksana Węgiel nie zwalnia tempa — wiele rzeczy dzieje się w jej życiu osobistym, ale i zawodowym. Już niedługo młoda gwiazda zaprezentuje swoje taneczne kroki na parkiecie "Tańca z gwiazdami" . Jak wiadomo, treningi do tanecznego show są bardzo pochłaniające, ale to nie zniechęciło 19-latki, by zawiesić na ten czas swoją muzyczną karierę. Teraz Roxie zaskoczyła nowiną i zwróciła się do fanów, a na You Tubie właśnie pojawił się nowy teledysk gwiazdy do utworu "Nie Mów Że Kochasz", który nagrała razem ze Smolastym. W takim drapieżnym wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy.

Nowy utwór Roksany Węgiel i Smolastego to pop-rockowy kawałek, który odsłania nowe oblicze 19-letniej gwiazdy. Teledysk jest nagrany w mrocznym, ale modernistycznym stylu, a dużą uwagę przykuwa drapieżny image wokalistki. Słowa do piosenki zostały napisane przez Smolastego, Kevina Mgleja i Jeremiego Sikorskiego, natomiast mix został stworzony przez WIKTORA i Filipa Leona.

Roksana Węgiel i Smolasty YouTube/Smolasty

Duet Roksany Węgiel i Smolastego przypadł do gustu fanom, którzy nie szczędzą im słów uznania pod ich teledyskiem. Jak myślicie, czym niedługo znów zaskoczy nas młoda gwiazda?

Totalny odlot! Oboje jak dla mnie brzmicie światowo!

Ale to jest świetne ! Gratulacje kolejnego wspaniałego duetu. Ten utwór ciągle siedzi mi w głowie i nie może wyjść

Boże, jaka piękna piosenka, jest sztos. Jest moją ulubioną już — piszą inernauci.

A Wy słuchaliście już nowej piosenki Roksany Węgiel i Smolastego?

Roksana Węgiel i Smolasty YouTube/Smolasty