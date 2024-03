To właśnie na ten moment czekali wszyscy fani młodej, utalentowanej wokalistki. Koncert Roksany Węgiel przyniósł ogrom zaskoczeń i pozytywnych emocji. Jak prezentowała się gwiazda i co ogłosiła swoim fanom?

Roksana Węgiel pochwaliła się swoim szczęściem

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Roksana Węgiel nie może narzekać na nudę. Pomimo młodego wieku wokalistka brnie do przodu jak szalona. Dopiero co fani nie mogli uwierzyć, że utalentowana dziewczynka z "The Voice Kids" stała się pełnoletnia, a tymczasem Roksana Węgiel wywija na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Poza tym jednak nie zapomniała o muzyce, która jest jej największą pasją. O tym mogliśmy się przekonać podczas jej koncertu!

W środowy wieczór, 6. marca wszyscy fani Roksany Węgiel ruszyli do warszawskiego klubu Niebo. Nie bez powodu. To właśnie tam odbył się „Sekret Roxie” - koncert wokalistki, zgodny z jej osobistą wizją. To z tego powodu byliśmy świadkami muzyczno-tanecznego show, które sprawiło, że scena po prostu zapłonęła! Sama zainteresowana wyglądała natomiast jak milion dolarów. Piosenkarka postawiła na srebrny, metaliczny zestaw, który zrobił wrażenie!

Ponadto na parkiecie mogliśmy zobaczyć gości - m.in. Smolastego, oraz niesamowite wizualizacje. Na scenie wybrzmiały wszystkie znane i uwielbiane przeboje gwiazdy. Nie zabrakło jednak także totalnych nowości! Koncert odkrył artystyczne plany wokalistki na bieżący rok. Ta z większą społecznością podzieliła się nimi za sprawą Instagrama:

Kochani Sekret Roxie już jest jawny. Odbędzie się trasa koncertowa. Mega Wam dziękuję, z całego serca Wam dziękuje, każdej osobie, która zaszczyciła nas swoją obecnością na tym koncercie. Dziękuje z ogromne wsparcie. Z tego co widzę po relacjach to się podobało, więc bardzo dziękuję.

Wow, to robi wrażenie! Kto już czeka?