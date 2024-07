Rusza trzecia edycja "Rolnik szuka żony" już 4 września w TVP1. I rosną w związku z tym emocje, ponieważ każdy chce wiedzieć, kto został wybrany z 10 kandydatów do programu do ścisłej piątki, którą zobaczymy w jesiennych odcinkach. Na ramówce TVP Marta Manowska przyszła w towarzystwie jednego z uczestników trzeciej edycji "Rolnik szuka żony" - Szymona!

Kim jest Szymon z Rolnik szuka żony 3?

Kim jest Szymon? To 29-letni kawaler z województwa zachodniopomorskiego. Z wykształcenia mgr inż. leśnictwa, ze specjalizacją ochrony leśnej i środowiska. Z zamiłowania i zawodu rolnik, właściciel 45 hektarowego gospodarstwa, które zresztą uważa za najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Zajmuje się hodowlą bydła.

Nazywam to krainą marzeń, żurawi i krowich placków - powiedział Szymon w programie.

Szymon jest głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem, uważającym, że naturalnym rozwinięciem każdego związku jest założenie rodziny. W programie nasz bohater poszukuje kobiety wrażliwej i inteligentnej, gotowej żyć w zgodzie z Bogiem i naturą.

Chce, aby to była katoliczka, ja jestem we Wspólnocie czystych serc i życia w duchu świętym, taka co by chciała czytać biblię. Szukam dziewczyny, w której widać skromność, o mentalności biblijnej - powiedział Szymon w Rolnik szuka żony.

Wygląd zewnętrzny nie jest mu obojętny, aczkolwiek nie jest w stanie określić swojego typu kobiety. Twierdzi, że w praktyce wychodzi tak, jak powie serce. Ma tylko cichą nadzieję, że serce nie wskaże mu kobiety wyższej niż 175 cm.

Czy jest romantyczny? Bóg jest romantyczny, stworzył tak niesamowity świat. Teraz wszystko musi się na świecie się opłacać, ale ja będę tak żył na przekór światu, ja nie chce być milionerem, Bóg zapewni wszystko co trzeba - powiedział rolnik.

A kto jest drugim rolnikiem, który będzie w programie? Jak już kiedyś pisaliśmy ujawniła go sama Marta Manowska zdjęciami na Instagramie. Jednym z uczestników nowej edycji programu został Zbigniew, 57-letni pszczelarz z Lubelszczyzny. Kim jest Zbigniew?

Kim jest Zbigniew z Rolnik szuka żony 3?

Zbigniew ma 57 lat i jest wdowcem. Zbigniew jest z wykształcenia leśnikiem oraz drogowcem, a z zawodu i zamiłowania rolnikiem i pszczelarzem. Przez długi czas pracował z sukcesami w wyuczonym zawodzie, by w końcu wrócić do rodzinnej wsi na Lubelszczyźnie. Tu urodziły się jego dzieci i tu znalazł wszystko, czego mu było trzeba do szczęścia. Przez 30 lat był szczęśliwym mężem i ojcem. Niestety 5 lat temu jego żona zmarła.

Miała nowotwór, przez 8 miesięcy walczyła z tym i to nas podtrzymywała na duchu - powiedział Zbigniew w programie Rolnik szuka żony.

Od czasu śmierci żony, Zbigniew samotnie gospodaruje na 100 hektarach. Syn Krzysztof mówi ze tata jest bardzo pracowity, wtóruje mu córka Jagoda:

Tata w miejscu nie posiedzi, chyba żeby miał z kim. Brakuje mu miłości, kobiety, żeby z kimś wypić herbatę.

Kogo szuka Zbigniew? Kobiety pełnej ciepła i humoru, osoby do tańca i do różańca, z którą mógłby spędzić resztę swojego życia.

Chciałabym znaleźć taką osobę żeby mnie pokochała, żeby rodzina od nowa była. Prawdomówność, szczerość to cenię. Chciałbym, żeby kobieta była zadbana, elegancka, a ja przy niej czuł bym się młodszy. Wierze, że można się zakochać w każdym wieku. Panie piszcie do mnie, nic nie stracicie , a tylko zyskacie - zachęcał Zbigniew.

Zostało jeszcze 3 rolników do ujawnienia w tej edycji Rolnik szuka żony!. Jak myślicie będą dwie rolniczki czy tylko jedna?

