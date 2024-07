Dokładnie rok temu Joanna Krupa i Romain Zago wzięli ślub, który był ogromnym widowiskiem. Ceremonia w amerykańskim stylu przyciągnęła uwagę zagranicznych mediów, a relację z niej przygotowały największe zagraniczne serwisy. Najwięcej jednak o całej uroczystości napisały polskie media, wszak Joanna jest u nas niekwestionowaną gwiazdą za sprawą programu "Top Model. Zostań Modelką", który od września ponownie będzie można zobaczyć na antenie TVN. Przypomnijmy: Top Model wraca do Polski. TVN zrezygnował z...

Chociaż rocznica ślubu to ważne wydarzenie w życiu każdej pary, Joanna w tym roku zdecydowała się poświęcić pracy. Jak sama twierdzi - kariera jest u niej na pierwszym miejscu i to właśnie jej się teraz poświęca, podróżując po Europie. W rozmowie z "Dzień dobry TVN", która odbyła się za pomocą Skype, opowiedziała o kulisach swojego związku.



Dla mnie number one jest praca i biznes i niestety mój biedny mąż... Mamy pierwszy rok małżeństwa i niestety musiałam przyjechać do pracy, ale wytrzyma. Mój mąż to niesamowity człowiek, kocham go ponad wszystko i jeszcze taka szczęśliwa w moim życiu nie byłam. Nigdy nie byłam taka szczęśliwa w moim życiu. - zapewnia.