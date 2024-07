Ewa Farna właśnie świętuje swoje 30. urodziny. Mając zaledwie 13 lat zadebiutowała na rynku muzycznym z pierwszym albumem studyjnym. Chociaż jej popularność rosła w ogromnym tempie, młoda wokalistka nigdy nie pozwoliła by uderzyła jej tzw. "sodówka". Teraz dzieli swoje życie pomiędzy rodzinę i bycie mamą dwójki cudownych dzieci a karierę. Jeszcze kilka lat temu nie spodziewałaby się, jak mocno jej życie zawodowe i rodzinne może się przenikać. W końcu to na własnej scenie poznała aktualnego męża. Chociaż nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, dziś nie widzą poza sobą świata.

Ewa Farna i Marcin Chobot. Mąż odmienił jej życie

Ewa Farna mimo ogromnej popularności niemalże od samego początku swojego związku z Martinem Chobotem, dba o jego prywatność. Na jej profilu w mediach społecznościowych nie ma wielu rodzinnych zdjęć. Wokalistka nie pokazuje także wizerunku swoich dzieci: synka Artura i córeczki Elli. Nie oznacza to jednak, że nie dzieli się najważniejszymi momentami ze swojego rodzinnego życia. Pokazując kadry z rodzinnego albumu nie zakłamuje rzeczywistości. Pod jednym ze zdjęć, na którym pisze o swojej codzienności z maluchami wyznała:

Góry niezłożonego prania, wiecznie pełna zmywarka, kiedy nie przewijasz – myjesz nocnik, kiedy nie karmisz – gotujesz obiad. Twój feed na Instagramie jest zaniedbany i skończony, tak, jak ty sama. Ale z tym się trzeba liczyć, energia jest dziś droga. Sukcesem jest kiedy umyje włosy i wtedy tak sobie uświadamiam, że wszystko, co wokół siebie mam, to jedno duże szczęście.

Nie ma wątpliwości, że to właśnie rodzina jest dla niej najważniejsza.

Aktualnego męża, Martina Chobota, Ewa Farna poznała na własnej scenie. W 2008 roku dołączył do jej zespołu jako gitarzysta. Kariera młodziutkiej Ewy Farnej nabierała tempa, a ona poświęcała jej każdą wolną chwilę. Powoli rozwijająca się relacja pomiędzy nią a jej aktualnym mężem pozwoliła jej przewartościować swoje życie. O tym, co łączy Ewę Farną i Martina Chobota fani dowiedzieli się dopiero w 2013 roku, kiedy w książeczce do płyty „(W)inna?” napisała o nim:

Dzięki temu, że znalazłeś mnie, ja znalazłam czas dla siebie. I poznaję smak życia. A z tobą świetnie smakuje.

ewa_farna93/Instagram

Para zaręczyła się, a w 2017 roku podzielili się radosną nowiną, że są już po ślubie w kościele ewangelickim w Bystrzycy na Zaolziu. Swój jeden z najpiękniejszych dni w życiu udało im się utrzymać w tajemnicy. Opowiedzieli o nim w mediach na własnych warunkach. To Ewa Farna opublikowała w sieci post, w którym poinformowała, że jest już mężatką:

Parę dni temu wzięliśmy z moim Martinem ślub i przeżyliśmy najpiękniejszy dzień naszego życia. Po czterech latach związku, po dziewięciu latach wspólnej przyjaźni w zespole. I tyle. Kochajcie się!

Ewa Farna nie ukrywała, że wraz z Martinem Chobotem marzą o założeniu rodziny:

Chciałabym mieć z Martinem tradycyjną rodzinę. Kariera i popularność nie są tak ważne. Ważne, żeby ktoś czekał na ciebie w domu, kiedy wracasz z trasy - mówiła w "Super Expressie".

ewa_farna93/Instagram

Ich pierwsze dziecko, synek Artur, przyszło na świat w 2019 roku. Ewa Farna pokazała ciążowy brzuszek w teledysku do piosenki "Ta o nás". Wideoklip był zlepkiem wszystkich najważniejszych momentów w życiu wokalistki i jej ukochanego. Na końcu znalazły się kadry, które jednocześnie były wzruszającym ogłoszeniem tego, że Ewa Farna spodziewa się pierwszego dziecka.

Córeczka Ella urodziła się w 2022 roku. Ewa Farna drugą ciążę również ogłosiła w wyjątkowy sposób. Tym razem zdjęcie ciążowego brzuszka pokazała przy okazji przygotowań do premiery płyty "UMAMI".

Jak obiecałam- tu tracklista i tył płyty UMAMI????

Jedno “dziecko” w postaci płyty lada moment a drugie nie wiem jeszcze jak będzie brzmiało, ale na bank będzie sprawa mocno sercowa????????????????????????????????❤️❤️

#umami #umamy

Ewa Farna przyznała, że to mąż był motorem napędowym w podjęciu decyzji o założeniu rodziny. Chociaż to było marzenie ich obojga, podkreśliła:

Pomyślałam sobie: Czy ja będę miała dziecko teraz, czy za trzy lata, to będzie podobna sytuacja życiowa. Fajnie by było, mając 35 lat, mieć 10-letnie dziecko: będę jeszcze bardzo młoda, będę miała energię do życia i dzieci w takim wieku, że będziemy mogli z mężem sami gdzieś wyjechać. Poza tym mój mąż jest facetem czynu. Ja to cały czas paplam o tym, co by było: że fajnie by było mieć kiedyś rodzinę i dom. Kiedyś. A on mi mówi: Kiedyś? Jak kiedyś? Kiedy? Teraz to życie się dzieje. I on mnie naprawdę w tych sprawach motywuje. Bez niego nie wyszłabym za mąż, nie miała dzieciaczka, nie inwestowałabym, tylko bym o tych rzeczach gadała w wywiadach -mówiła w wywiadzie dla Baby by Ann.

Instagram @ewa_farna93

Ewa Farna nie ukrywała, że obawiała się, czy sprosta wszystkim wyzwaniom macierzyństwa, a artykuły które czytała w sieci nie napawały ją optymizmem. Bycie mamą jednak rozwiało wszystkie obawy, a młoda mama mówiła:

Macierzyństwo pokazało mi też, że niektóre rzeczy dotyczące bycia mamą są wyolbrzymiane, podawane jako problem. A przecież fakt, że nie masz takiego samego życia jak wcześniej albo to, że Twoje potrzeby nie są na pierwszym miejscu, nie muszą stanowić problemu. To nie jest tak, że macierzyństwo nie ma cieni, a bycie matką nie jest trudne i męczące. Nie wszystko jest zawsze po naszej myśli, ale też nie przeginajmy w drugą stronę. Wszystko, co się dzieje, jest tymczasowe

Ewa Farna stara się pozytywnie podchodzić do życia, a rodzina jest dla niej najważniejsza. Kilka dni po narodzinach swojej córeczki pisała:

Już parę dni żyjemy w innej rzeczywistości, do której mogę napisać tylko #makekidsnowar ✌????????‍????‍????‍????????????

Ewie Farnej w dniu jej 30. urodzin ale także całej jej rodzince życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze.

