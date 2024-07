Największe stacje telewizyjne pracują już nad jesienną ramówką i nowymi propozycjami dla telewidzów. Producenci zdają się ufać sprawdzonym formatom, bo czekają nas kolejne serie najpopularniejszych show. Na antenie na pewno pojawi się "Taniec z Gwiazdami", który okazał się bezsprzecznym hitem tej wiosny. Przypomnijmy: "Taniec z Gwiazdami" miał być hitem tej wiosny. Zweryfikowały to oficjalne wyniki

Na jesień zbroi się również TVN. Stacja nie ma chyba jednak zaufania do zupełnie nowych programów, bo również postanowiła sięgnąć do sprawdzonych pomysłów. Poinformowano właśnie, że na antenę wraca program "Top Model", którego trzy edycje święciły prawdziwe triumfy. Szykują się też spore zmiany - programu nie będzie produkowała, tak jak dotychczas, firma Rochstar - TVN podejmie się samodzielnej realizacji formatu. A co z obsadą? Serwis WirtualneMedia.pl donosi, że Joanna Krupa, Dawid Woliński, Marcin Tyszka i Katarzyna Sokołowska otrzymali propozycję udziału w show.

Cieszycie się na powrót "Top Model"?

