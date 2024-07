Robert Lewandowski otrzyma tytuł sportowca roku 2016? Wiele na to wskazuje! Anna Lewandowska namawia swoich fanów do głosowania na jej męża. Lewandowski jest nominowany do zaszczytnego tytułu w plebiscycie, organizowanym co roku przez "Przegląd Sportowy". Kapitan polskiej reprezentacji ma sporą konkurencję. W tym roku o utrzymanie tytułu będzie walczył m.in. z kolegami z drużyny: Kubą Błaszczykowskim i Grzegorzem Krychowiakiem, a także ze sportowcami z innych dziedzin, jak: Agnieszką Radwańską, Anitą Włodarczyk czy Mają Włoszczowską.

Robert Lewandowski wygra plebiscyt na sportowca roku 2016?

Anna Lewandowska na swoim Instagramie namawia wielbicieli do głosowania na jej małżonka.

Już wkrótce rozstrzygnięcie Plebiscytu na Sportowca Roku. Naturalnie namawiam do głosowania na ...Lewego - napisała trenerka.

Jeśli fani Lewandowskiej i jej męża wysłuchają apelu, a Lewy zostanie wyróżniony podczas wielkiej gali, może okazać się, że zabraknie go na Gali Mistrzów Sportu. Impreza odbędzie się 7 stycznia 2017 roku. W tym czasie Robert Lewandowski będzie przebywał na zgrupowaniu kadry w Katarze. Rok temu nagrodę odebrała za niego żona Anna Lewandowska. Czy tak będzie i w tym roku? Jeśli tak, będzie to pierwsze publiczne wyjście trenerki, po ogłoszeniu informacji o ciąży.

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" 2016 - lista nominowanych

Nominowani do tytułu najlepszego sportowca roku 2016:

Karol Bielecki (piłka ręczna)

Jakub Błaszczykowski (piłka nożna)

Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska (wioślarstwo)

Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Natalia Madaj (wioślarstwo)

Joanna Jędrzejczyk (MMA)

Grzegorz Krychowiak (piłka nożna)

Bartosz Kurek (siatkówka)

Robert Lewandowski (piłka nożna)

Rafał Majka (kolarstwo szosowe)

Piotr Małachowski (lekkoatletyka)

Monika Michalik (zapasy)

Beata Mikołajczyk, Karolina Naja (kajakarstwo)

Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo szosowe)

Oktawia Nowacka (pięciobój)

Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

Agnieszka Radwańska (tenis)

Marta Walczykiewicz (kajakarstwo)

Anita Włodarczyk (lekkoatletyka)

Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie)

Bartosz Zmarzlik (żużel)

Sportowiec roku 2016 - jak głosować?

W 82. edycji Plebiscytu Przeglądu Sportowego do tytułu najlepszego polskiego sportowca nominowano 20 kandydatów. Głosować można za pośrednictwem internetu aż do 6 stycznia 2017 roku. Przez internet swój głos można oddać codziennie, raz na 24 godziny, również za pośrednictwem social mediów. Ponadto istnieje możliwość oddania głosu za pomocą kuponów z "Przeglądu Sportowego". Poprzeć swojego ulubieńca można również przez wysłanie SMS w dniu gali - 7 stycznia. Gala Mistrzów Sportu będzie transmitowana przez TVP1. Początek o godzinie 20:30.

Żona Roberta Lewandowskiego namawia do głosowania na swojego ukochanego małżonka.

Anna Lewandowska odbierała nagrodę za męża rok temu. Czy w tym roku będzie podobnie?

Tak wyglądała Anna Lewandowska rok temu na Balu Mistrzów Sportu. W tym roku też postawi na tak obcisłą kreację?

Żona Roberta Lewandowskiego spodziewa się dziecka. 2017 rok będzie dla państwa Lewandowskich przełomowy.