Anna i Robert Lewandowscy pokazali nowe zdjęcia z wakacji. Para od kilku dni wypoczywa w Dubaju i jak widać świetnie się tam bawią. Okazuje się jednak, że piłkarz i jego ciężarna żona nie tylko się opalają i piją wodę kokosową, co mogliśmy ostatnio zobaczyć na ich zdjęciach z urlopu, ale również intensywnie ćwiczą. Na Instagramie pojawiły się fotki z ich wspólnego treningu - Anna Lewandowska już obmyśla plan na ćwiczenia karate dla kobiet w ciąży ;)

Robert Lewandowski z kolei pokazał swoje zdjęcie z plaży na tle zachodzącego słońca. Sportowiec przyznał, że to jest czas na zasłużony wypoczynek. A my zdecydowanie się z nim zgadzamy! Robert i Ania świetnie bawią się w Dubaju, ale jedna z fanek niestety zdenerwowała Anię. Co się stało?

Pod jednym ze zdjęć Ani na Facebooku, fanka trenerki napisała, że nie wierzy w to, że to sama Ania podczas wakacji z mężem ma czas na wrzucanie zdjęć i ćwiczeń, zasugerowała, że pewnie robi to za nią ktoś inny. Ania szybko zareagowała na jej słowa. Dodała komentarz i swoje zdjęcie na dowód tego, że to ona sama pisze z fanami!

Zobaczcie zdjęcia z wyjazdu Ani i Roberta do Dubaju!

