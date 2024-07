Robert Lewandowski nie kryje dumy z faktu, że zostanie ojcem. Dziecko piłkarza i jego żony przyjdzie na świat wiosną 2017 roku. Anna Lewandowska urodzi prawdopodobnie w kwietniu. A Robert Lewandowski w najnowszym wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" opowiedział o swoim wielkim szczęściu. Piłkarz zdradził, że z momentem ogłoszenia informacji o ciąży czekali do momentu, gdy minie wszelkie zagrożenie. Wyznał też, jakim planuje być ojcem.

Ta radość jest na pewno bardzo, bardzo duża - powiedział piłkarz w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego". To zawsze było moje marzenie, że jak będzie taka okazja, to ja chciałabym poinformować o tym osobiście, bo nie chciałbym, żeby ktoś gdzieś coś napisał i później by trzeba było to potwierdzić albo nie.

Sam wybrał czas, by to powiedzieć.

Ciężko było to trzymać dłużej w tajemnicy. Stwierdziłem też, że ten najcięższy, ten moment zagrożenia minął, jeśli chodzi o ciążę, więc to był czas chyba optymalny. I tak, jak powiedziałem, duma jest duża - tłumaczył Lewandowski.

Dziennikarze "Przeglądu Sportowego" zapytali Roberta Lewandowskiego również o to, jakim będzie ojcem. Jego odpowiedź była bardzo konkretna. ;)

Najlepszym! - odpowiedział piłkarz.

A tak naprawdę, to sam jeszcze nie zadałem sobie tego pytania, więc ciężko mi na nie odpowiedzieć. Wartości są bardzo ważne. I to chyba jest normalne, że te wartości chyba każdy człowiek musi poznać i ich się nauczyć. Bo trzeba wszystko doceniać, nawet te małe rzeczy. To jak ja funkcjonuję, jak myślę to automatycznie będę chciał to przekazać dziecku - mówił Lewandowski w rozmowie z "PS".