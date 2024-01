Choć Anna Lewandowska bardzo rzadko porusza kontrowersyjne tematy w mediach, gwiazda i tak co jakiś czas mierzy się z ostrą krytyką. W ubiegłym roku sporo nieprzyjemnych słów pod swoim adresem mógł przeczytać Robert Lewandowski. Ostatnio trenerka udzieliła obszernego wywiadu, w którym opowiedziała o trudnych czasach, hejcie pod swoimi wpisami, a także macierzyństwie. Przyznała, że czasem martwi się szczególnie o jedną z córek.

W najnowszym wywiadzie dla Radia Chillizet Anna Lewandowska zaznaczyła, że jest kobietą z misją i cały czas rozwija swoje nowe projekty. Trenerka zdradziła, że już za chwilę otwiera nową siłownię oraz szkołę tańca w Barcelonie. Dodała, że obecnie trenuje nie tylko bachatę, a jej każdy dzień rozpoczyna się niezwykle intensywnie.

W dalszej części gwiazda przyznała, że od czasu do czasu mierzy się z gorszymi chwilami. Trenerka widzi krytyczne komentarze pod swoimi wpisami i bywa, że czuje się nimi przytłoczona. Powoli robi się tym zmęczona, dlatego dystansuje się od mediów społecznościowych i tabloidów.

Miałam takie sytuacje z hejtem. (…) Hejt zabija. Miałam taki moment, że było mi przykro. Jestem silną kobietą, ale ile można? (…) W pewnym momencie wyłączyłam to. Nie wiem nic, co się dzieje w mediach plotkarskich. (…) Ludzie opiniują mnie, nie znając mnie

W rozmowie w Radiu Chillizet bizneswoman otworzyła się także na temat depresji u dzieci. Zdradziła, że jedna z jej córek jest bardzo wrażliwa i zaczyna zadawać trudne pytania, co trochę niepokoi Annę Lewandowską.

Trenerka powiedziała, że ostatnio zauważyła sporo hejtu i negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych. Anna Lewandowska uznała, że znak niełatwych czasów. Zaapelowała, że powinniśmy zacząć reagować.

Otwieram internet i czytam w komentarzach pod bardzo pozytywnym, rodzinnym postem, bardzo negatywne rzeczy. Co się dzieje?! Oczywiście o są pewne frustracje, bo na świecie są wojny, była pandemia, dzieci umierają, ludzie umierają, mamy problem, ludzie nie mają za co żyć… I to jest pewne wytłumaczenie, ale zróbmy coś dalej

– opowiedziała.