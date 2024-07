Anna i Robert Lewandowscy polecieli na wakacje. Para jest w słonecznym Dubaju. Ania Lewandowska, która jest w szóstym miesiącu ciąży, pokazała nawet na swoim Insta Stories zdjęcie w bikini!

Lewandowscy na wakacjach w Dubaju

Jak na nasze oko jest to dość drogie bikini marki Kiini. Jego cena to około 1000zł. Co mogą robić Lewandowscy na wakacjach w taki miejscu? Plażing, czytanie książek o rodzicielstwie i popijanie wody kokosowej przy szumie oceanu. Gwiazda jednak pracuje również nad nowym projektem, a także ćwiczy z mężem.

Bikini marki Kiini, które ma Lewandowska, są dostępne w różnych kolorach.