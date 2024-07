Robert Lewandowski nie krył zadowolenia po wygranym meczu z Rumunią. Kapitan reprezentacji Polski zapewnił naszej drużynie aż trzy gole, dzięki czemu Polacy pokonali Rumunów wynikiem 3:1. Po sobotnim meczu na Instagramie fizjoterapeuty naszej kadry, Bartłomieja Spałka, pojawiła się fotka z Robertem Lewandowskim. Piłkarz szeroko się uśmiecha, jednak wielbiciele talentu Lewego zwrócili uwagę na coś zupełnie innego...

Kontuzja barku Roberta Lewandowskiego

Na zdjęciu z fizjoterapeutą widać Roberta Lewandowskiego bez koszulki. Na barku piłkarza widoczny jest opatrunek z plastrów. To pozostałość po kontuzji, której Lewandowski doznał w kwietniu w czasie meczu Bayernu Monachium z Borrusią Dortmund. Robert Lewandowski doznał urazu po faulu Romana Buerkiego. Kontuzja okazała się niegroźnym stłuczeniem, choć nas zaniepokoiła! Plastry towarzyszyły Lewandowskiemu również w czasie niedawnych wakacji we Włoszech. Jednak na szczęście jak się okazuje, nie jest to powód do niepokoju, Lewy jest w świetnej formie, którą udowodnił w sobotę na Stadionie Narodowym. Mina na pomeczowym zdjęciu piłkarza mówi sama za siebie. ;)

Robert Lewandowski z fizjoterapeutą kadry tuż po meczu z Rumunią.

Instagram/physio_sport

Lewy na wakacjach, również z opatrunkiem na barku.