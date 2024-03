Pojawienie się Anny i Roberta Lewandowskich w Polsce to zawsze duże wydarzenie. Dodatkowe emocje towarzyszą wizytom, jeśli w tym czasie rozgrywane są mecze naszej reprezentacji. W czwartek nasza drużyna narodowa zmierzyła się z Estonią w barażach do Mistrzostw Euro 2024, które odbędą się w Niemczech. Biało-Czerwoni rozgromili rywali 5:1. Choć Robert Lewandowski nie strzelił bramki, zapamięta to spotkanie na zawsze. Piłkarz rozczulił się nad swoją córeczką.

Wczoraj mogliśmy zobaczyć, jak Anna Lewandowska wspiera męża na meczu reprezentacji. Trenerka znalazła się na trybunach razem z córkami i trzymała kciuki za kapitana kadry narodowej. Tym razem jednak okoliczności były wyjątkowe. Starsza z dziewczynek wyszła na murawę razem z tatą i towarzyszyła mu na czas odśpiewania hymnów. Robert Lewandowski po spotkaniu z Estonią udzielił wywiadu, w którym skomentował tę sytuację. Dawno nie był tak dumny.

To są wyjątkowe chwile nie tylko dla mnie, ale dla całej rodziny. Taki moment wyjścia z córką to jest coś wyjątkowego, to co zapamiętamy. Na pewno dla nas to będzie wyjątkowa pamiątka, zapamiętamy to do końca życia. Mam nadzieję, że jeszcze może takich momentów parę znajdziemy

– powiedział Lewandowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.