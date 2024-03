Wczorajszy wieczór upłynął Polakom pod znakiem wielu emocji, które oczywiście nie mogły ominąć i Ani Lewandowskiej. Ta dumnie kibicowała mężowi i całej drużynie, a niedługo po meczu opublikowała na Instagramie pewien kadr. W komentarzach internauci nie są w stanie powstrzymać swojej radości.

26 marca odbył się ważny dla naszych rodaków mecz: Polska - Walia. Emocji tego wieczora nie brakowało, tym bardziej, że finalnie udało nam się uzyskać awans na Euro 2024! Radość Polaków jest ogromna, a w tym ukochanych kobiet naszych reprezentantów. Za pośrednictwem instagramowej relacji mogliśmy zobaczyć chociażby, jak ciężarna Marina nie mogła powstrzymać łez, gdy Wojciech Szczęsny okazał się bohaterem meczu.

Drobnej relacji nie zabrakło również na profilu Ani Lewandowskiej, która za każdym razem stara się wspierać męża i teraz wcale nie było inaczej. Choć trenerka oglądała mecz w zaciszu własnego domu, nie zapomniała m.in. o koszulce z numerem 9! Gdy jasne stało się, że reprezentacja Polski zawalczy na Euro 2024, Ania napisała krótko:

Chwilę później opublikowała dumnie zdjęcie Roberta Lewandowskiego, sygnalizując w ten sposób, że jest z niego bardzo dumna. Radość Ani podzielili również w komentarzach jej obserwatorzy, pisząc: