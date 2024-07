Robert Lewandowski jednym z najgorszych piłkarzy zakończonego Euro 2016! Kapitan naszej reprezentacji znalazł się w niechlubnym zestawieniu przygotowanym przez hiszpańską gazetą "Marcia". Dziennikarze tytułu wybrali jedenastu piłkarzy, którzy w czasie Mistrzostw Europy radzili sobie najsłabiej na boisku. Wśród nich niestety znalazł się Robert Lewandowski.

Lewandowski jednym z najgorszych zawodników Euro 2016!

Naszej drużynie udało się dojść do ćwierćfinału, w którym przegraliśmy z Portugalią. I choć jest to niewątpliwy sukces naszej kadry, to na Roberta Lewandowskiego posypało się wiele słów krytyki. Lider naszego zespołu został bardzo krytycznie oceniony przede wszystkim przez zagraniczne media. Lewandowski, w którym pokładano wielkie nadzieje, strzelił zaledwie jednego gola w pięciu meczach. Według hiszpańskiej gazety "Marcia" to wystarczyło, bo umieścić go w "11" najgorszych zawodników Euro. Kto jeszcze znalazł się na tej liście?

Najgorsi piłkarze Euro 2016

Oprócz Roberta Lewandowskiego za najsłabszych zawodników uznani zostali: Joe Hart (Anglia), Juanfran (Hiszpania), Sergio Ramos (Hiszpania), David Alaba (Szwajcaria) - Thomas Mueller (Niemcy), Arda Turan (Turcja), Paul Pogba (Francja), Raheem Sterling (Anglia) - Harry Kane (Anglia), Zlatan Ibrahimović (Szwecja).

Lewy słusznie znalazł się na tej liście? Dajcie znać w sondzie! Mamy nadzieję, że Robert mimo tak marnych ocen, nie straci motywacji do dalszej gry! Przed naszą drużyną eliminacje do Mundialu, które rozpoczną się już we wrześniu. My w Roberta wierzymy i jesteśmy pewni, że na Euro dał z siebie wszystko, ale zabrakło trochę szczęścia, dlatego liczymy na to, że jesienią pójdzie mu zdecydowanie lepiej!

Robert Lewandowski znalazł się w jedenastce najgorszych piłkarzy Euro 2016 wg hiszpańskiej gazety "Marca".

Miejmy nadzieję, że Lewy nie weźmie sobie do serca tego zestawienia. Dla nas i tak jest najlepszy! :)