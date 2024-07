Ostatnie kilkadziesiąt godzin w polskich i niemieckich mediach to przede wszystkim wrzawa wokół transferu Roberta Lewandowskiego do Bayernu Monachium. Polski piłkarz podpisał umowę z niemieckim gigantem i już od lipca stanie się jego piłkarzem, a co za tym idzie - jego zarobki awansują na poziom absolutnie rekordowy jeśli chodzi o naszych sportowców. Przypomnijmy: Ta kwota robi wrażenie: Lewandowski w nowym klubie zarobi fortunę

Ogromne obecnie zainteresowanie mediów jego karierą i życiem prywatnym spowodowało, że Lewandowski, do tej pory dość chęnie udzielający się w telewizji czy prasie, wydał specjalne oświadczenie na swoim Facebooku. Piłkarz zapowiada w nim dość nieoczekiwanie, że na kilka miesięcy zawiesza jakąkolwiek działalność medialną i nie będzie udzielał wywiadów i komentarzy na jakikolwiek temat. Jednocześnie prosi o uszanowanie jego decyzji, prawdopodobnie po to, aby nie powtórzył się incydenty z ostatnich tygodni. Zobacz: Oburzony Lewandowski przerwał wywiad



Szanowni Państwo, Przedstawciele mediów. Dziekuję za zainteresowanie i wszystkie słowa uznania z Waszej strony. Przez najbliższe miesiące będę się skupiał tylko i wyłącznie na grze dla BVB i nie będę udzielał wywiadów i komentował spraw związanych z moją przysłością. Proszę o zrozumienie i uszanowanie mojej decyzji - czytamy w oświadczeniu (pisownia oryginalna).

Myślicie, że media uszanują jego decyzję czy wobec wielkiego wzrostu swojej popularności Robert nie będzie mógł ograniczyć kontaktów z prasą i telewizją?

