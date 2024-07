Wczoraj cały piłkarski świat żył tylko jedną wiadomość - Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Bayernem Monachium, jednym z najpotężniejszych klubów na świecie. Polski piłkarz pomyślnie przeszedł testy medyczne i mógł złożyć podpis na umowie z bawarskim gigantem. Przebieg transferu relacjonowały niemieckie media, a emocje sięgały zenitu. Przypomnijmy: Robert Lewandowski oficjalnie w Bayernie Monachium

Potwierdzenie tej wiadomości sprawiło, że niemiecka prasa zaczęła kolejną odsłonę telenoweli z transferem Lewadowskiego, a tamtejsze media nie ustają w kolejnych doniesieniach dotyczących szczegółów gwiazdorskiego kontraktu. Ostatnie informacje mówią o tym, iż Robert za samo podpisanie umowy z Bayernem zainkasował aż 16 milionów euro! Ta kwota miała przekonać go do opuszczenia Borussi, gdzie zarabiał około pięciu milionów rocznie. W Monachium zaś jego roczne wynagrodzenie to 11 milionów - stawia go to w absolutnej czołówce zarobków piłkarzy na całym świecie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że transfer doszedł do skutku. Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Sprawi, że skład Bayernu będzie mocniejszy i jeszcze doda nam kopa - powiedział Karl-Heinz Rummenigge, dyrektor generalny Bayerny po sfinalizowaniu transferu.

Zarobki Roberta to absolutna światowa czołówka. Polskie gwiazdy mając czego mu zazdrościć?

