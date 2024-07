Robert Lewandowski pierwszy raz udzielił tak szczerego wywiadu po Euro 2016. Po przegranym ćwierćfinale z Portugalią, nasza drużyna pożegnała się z turniejem. Towarzyszyły temu ogromne emocje! Choć występ Polaków w Mistrzostwach Europy okrzyknięty został sukcesem, to jednak pozostał pewien niedosyt. Jak kapitan naszej kadry z perspektywy czasu wspomina mecze na Euro 2016? Polecamy: Jak zapewnić mięśniom skuteczną regenerację po treningu?

Po porażce dominuje złość. Później zobaczyliśmy, jak turniej się rozwijał i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak blisko byliśmy dokonania czegoś wielkiego. Z drugiej strony, cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy. Jesteśmy ambitni, po Portugalii byliśmy źli, że się nie udało. Dzień, dwa po meczu nikt nie ma jeszcze dystansu, by myśleć spokojnie o wyniku. Ambicje były znacznie większe. Po czasie zaczęliśmy doceniać, to co osiągnęliśmy, ile radości daliśmy kibicom - powiedział Robert Lewandowski w wywiadzie dla portalu sport.pl.