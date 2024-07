1 z 18

Kuba Błaszczykowski, Wojciech Szczęsny, Michał Pazdan, Artur Boruc, Kamil Grosicki, Kamil Glik, Piotr Zieliński czy Robert Lewandowski - polscy piłkarze zjawili się w warszawskim hotelu Hilton na zgrupowaniu polskiej kadry przed pierwszym meczem w ramach eliminacji do MŚ Polska-Kazachstan, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Przeciwnik nie wydaje się trudny do pokonania, ale i tak kadrowicze nie powinni lekceważyć przeciwnika, bo to jedno ze spotkań, które zdecyduje o awansie do Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. Do warszawskiego hotelu bohatera Euro 2016 przywiozła jego żona Dominika. Pozostali kadrowicze przyjechali sami. Jednym z nich był Robert Lewandowski, który w ostatni weekend świętował w Warszawie swoje urodziny. Zobaczcie zdjęcia reprezentantów polskiej kadry w piłce nożnej w drodze do hotelu.

