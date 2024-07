Tak, tak, tak! Trwa mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy 2016 - Polska vs. Szkocja. Robert Lewandowski strzelił pierwszego gola już w 3. minucie meczu! Czy Polska dzięki piłkarzowi awansuje do rozgrywek EURO 2016? Będziemy Was informować na bieżąco o przebiegu meczu!

Szkoci powinni już się wstydzić! :)

AKTUALIZACJA:

Szkoci w 44. minucie wyrównali 1:1.

Niestety, 2:1 dla Szkotów (gol w 61. minucie).

Robert Lewandowski strzelił gola w 3. minucie!

Anna Lewandowska "oszaleje z nerwów" :)

❤️⚽️Oszaleje z nerwów!!!TRZYMAM KCIUKI!????????

Posted by Anna Lewandowska on 8 października 2015