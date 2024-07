Robert Lewandowski pobił rekord goli strzelonych Realowi Madryt. Bramka, która padła we wtorkowym spotkaniu Bayernu Monachium z Realem Madryt, była już szóstą w historii występów Polaka w Lidze Mistrzów. Tylu goli Realowi Madryt nie strzelił jeszcze żaden inny piłkarz. Ponadto, to 40. bramka Roberta w Lidze Mistrzów, co oznacza, że został najskuteczniejszym w historii zawodnikiem niemieckich klubów, pokonując Thomasa Muellera z wynikiem 39. bramek. W ogólnym zestawieniu jest na 14. miejscu! (na 1. Cristiano Ronaldo z 100 golami).

Reklama

Zobacz też: Hiszpańskie media: Lewandowski, Vidal i Thiago wtargnęli do szatni sędziego po meczu z Realem! Interweniowała policja!

Robert Lewandowski z rekordem bramek strzelonych Realowi

Niestety mimo doskonałej formy Polaka, który wrócił na boisku niedawnej kontuzji barku, meczu nie udało się wybrać. Real Madryt pokonał Bayern Monachium w ćwierćfinale Ligii Mistrzów z wynikiem 4:2 po dogrywce. Robert Lewandowski nie krył rozczarowania takim wynikiem spotkania. Według doniesień hiszpańskich mediów, piłkarze Bayernu Monachium po meczu mieli udać się do szatni sędziego Viktora Kassaia i dać wyraz swojemu żalowi w niewybrednych słowach. Węgierskiemu sędziemu zarzucali m.in. uznanie dwóch bramek Cristiano Ronaldo, strzelonych ze spalonego.

Na szczęście, jeden przegrany mecz nie powinien zepsuć humoru Roberta Lewandowskiego na dłużej. Na jego koncie historyczny rekord bramek, a już wkrótce kolejny wielki powód do radości - narodziny pierwszego dziecka!

Zobacz także

Polecamy: Tych 5 rzeczy Robert Lewandowski zawdzięcza swojej żonie Annie! Bez niej nie osiągnąłby sukcesu?

Robert Lewandowski był wściekły po przegranym meczu z Realem Madryt.

East News

Reklama

Na szczęście Robert ma inne powody do radości. Nie tylko pobił rekord goli strzelonych Realowi, ale już wkrótce zostanie tatą. :)