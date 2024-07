Piłkarze Bayernu weszli do szatni sędziego po meczu z Realem Madryt i wywołali awanturę? Według doniesień hiszpańskich mediów, trzech zawodników drużyny z Monachium po przegranym meczu, wtargnęło do szatni sędziego Viktora Kassaia, gdzie w dali wyraz swojemu niezadowoleniu z wyniku spotkania. Piłkarze mieli w niecenzuralnych słowach zarzucać sędziemu błędy popełnione w czasie meczu (m.in. dwa gole Cristiano Ronaldo strzelone w dogrywce ze spalonego). Wśród niezadowolonych zawodników miał być również Robert Lewandowski.

Informacja została podana przez hiszpańską telewizję "La Sexta". Po zakończonym meczu w Madrycie, piłkarze Bayernu - Robert Lewandowski, Arturo Vidal oraz Thiago Alcantara, mieli wejść do szatni sędziego i zachowywać się w stosunku do niego agresywnie. Piłkarze nie kryli żalu z przegranego meczu, za co mieli obarczyć węgierskiego sędziego Viktora Kassaia.

Sytuacja miała stać się na tyle nieprzyjemna, że w musiała interweniować policja. Informacje miały zostać potwierdzone również przez samego sędziego. Opublikowała je również gazeta "Marca".

Robert Lewandowskie był wściekły po meczu z Realem. Przegrana wyeliminowała jego drużynę z Ligi Mistrzów.

Czujemy wielki niedosyt. Prowadziliśmy w tym meczu. Błędne decyzje sędziego miały wpływ na wynik tego meczu. Nie ma co owijać w bawełnę. Dwa spalone przy golach Realu, niesłuszna czerwona kartka dla Vidala i spalony, którego nie było, gdy mogłem strzelić gola. Było za dużo błędów jak na ten poziom i etap rozgrywek. Bardzo trudno awansować, jeśli ktoś przeszkadza takimi decyzjami. To nie będzie dla nas piękna noc. Takie porażki bolą, bo nie byliśmy słabszym zespołem. Na wyjeździe graliśmy jak u siebie. Strzelaliśmy gole, prowadziliśmy grę, ale decyzję sędziego miały wpływ na wynik. Trzeba o tym mówić - mówił w wywiadzie dla Canal Plus zdenerwowany Robert Lewandowski.

Jak podaje eurosport.onet.pl Arturo Vidal nie zaprzeczył doniesieniom mediów o awanturze z sędzią.

Robert Lewandowski wtargnął do szatni sędziego po meczu? Bayern Monachium ZAPRZECZA! Wydał OŚWIADCZENIE!

Bayern Monachium postanowił odnieść się do tych spekulacji. Przedstawiciele klubu zdementowali te informacje i ucięli wszelkie plotki sugerujące, że musiała interweniować ochrona. UEFA zaznaczyła, że nie zostały wszczęte żadne procesy dyscyplinarne. Z kolei Bayern Monachium zapowiedział, że rozważy to, czy nie wytoczyć procesów mediom, które opisały ten nieprawdziwy incydent. Myślicie, że do zdarzenia nie doszło naprawdę?

