Robert Lewandowski w świetnym humorze tańczy przed kamerą! Robert razem z kolegami z reprezentacji Polski już od kilku dni przygotowuje się do meczu z Rumunią. Już w najbliższą sobotę Polacy zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wszyscy kadrowicze przylecieli już do stolicy, a wśród nich nie mogło zabraknąć naszego kapitana - Roberta Lewandowskiego. W sieci pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak sportowcy szykują się do spotkania.

Robert Lewandowski tańczy przed kamerą

Patrząc na nagranie "Łączy nas piłka" nie trudno zauważyć, że polscy piłkarze są w świetnych humorach przed sobotnim meczem. Widzieliście już jak tańczy Robert Lewandowski? Czyżby w tak dobry nastrój wprawiła go wizyta żony i córeczki? Okazuje się bowiem, że Anna Lewandowska w towarzystwie córeczki Klary odwiedziła Roberta w Warszawie.

Zobaczcie, jak piłkarze przygotowują się do meczu z Rumunią i jak tańczy Robert Lewandowski!

Robert Lewandowski tańczy przed kamerą ( od 2 minuty)

Świetny humor Roberta to zasługa wizyty żony i córki na zgrupowaniu?