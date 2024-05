Andrzej Piaseczny przyzwyczaił nas do tego, że bacznie strzeże swojego życia prywatnego, które z kolei niezmiennie budzi ogromne zaciekawienie. Zainteresowanie tylko wzrosło, gdy muzyk dokonał coming outu, a przy tym wyszło na jaw, że jest szczęśliwie zakochany. Od tamtej pory regularnie pojawiają się plotki i domysły o ślubie. Teraz sam zainteresowany zabrał głos!

Andrzej Piaseczny wprost o ślubie!

Odkąd Andrzej Piaseczny pojawił się na rodzimej scenie, Polacy go uwielbiają! Muzyk już od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, co widać choćby po stale rosnącej liczbie obserwujących na jego instagramowym profilu. Ten chętnie pokazuje tam kulisy swojej pracy i niekiedy drobne kadry z podróży, natomiast bardziej prywatne wzmianki to absolutna rzadkość.

Wokalista bardzo strzeże swojego życia osobistego, które od czasu jego coming outu budzi jeszcze większe zaciekawienie. Nie jest bowiem tajemnicą, że "Piasek" jest w szczęśliwym związku, jednak jak dotąd nie zdecydował się przedstawić światu partnera. W jednym z wywiadów dla Pomponika zdradził, dlaczego nie chce wystawiać swojej relacji na świecznik.

Ja nie widzę siebie w takiej roli, jakby to powiedzieć, ściankowej czy plotkarskiej. Ja swojego życia prywatnego niespecjalnie chcę pokazywać publicznie

Andrzej Piaseczny

Mimo jego ciszy, fani co jakiś czas snują domysły o ślubie muzyka. Spora część sądziła nawet, że jeśli obecna władza wdroży w życie swoje wcześniejsze obietnice o zalegalizowaniu związków partnerskich, Andrzej Piaseczny prędko powie "tak". Póki co przepisy w tym temacie się nie zmieniły, ale przy okazji nowej rozmowy z Pomponikiem artysta przyznał, że jest za tym, by upominać się o wprowadzenie zmian.

Oczywiście jestem za tym, żeby apelować zawsze i przypominać i żeby mówić, że tak, obiecywaliście nam państwo. (...) Myślę sobie, że nie ma tu co mieć pretensji

Czy więc rzeczywiście on i jego partner powiedzą sobie "tak", jeśli związki partnerskie zostaną zalegalizowane? "Piasek" nie zostawił wątpliwości.

Jest spore prawdopodobieństwo

Pozostaje więc mieć tylko nadzieję, że władza w końcu wypełni swoje obietnice, a być może dzięki temu pewnego dnia ujrzymy ślubne zdjęcia Andrzeja Piasecznego i jego ukochanego. Nie możemy się doczekać!

