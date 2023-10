17 czerwca w Warszawie odbywa się Parada Równości - coroczne wielkie święto dla społeczności LGBT+, która tego dnia wychodzi na ulicę m.in. po to, by walczyć o swoje prawa. Wśród postulatów marszu są m.in. ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem, małżeństwa i związki partnerskie jako prawo każdego obywatela oraz rzetelna edukacja, także seksualna czy wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści. Więcej - tutaj.

Istotną kwestią dla społeczności LGBT+ są publiczne coming outy znanych i lubianych. Przypominamy te najgłośniejsze w ostatnich latach.

Lista znanych polskich gejów i lesbijek z roku na rok jest coraz dłuższa. Od lat są na niej m.in. Jacek Poniedziałek, Michał Piróg, Robert Biedroń, Tomasz Raczek, Michał Kwiatkowski czy Katarzyna Adamik. W ostatnich latach najgłośniejszego medialnego coming outu dokonał Andrzej Piaseczny. W maju 2021 roku przy okazji wydania nowej płyty "50/50" opowiadał w Radiu Zet o piosence "Miłość", opowiadającej o miłości do mężczyzny:

Piaseczny jest w szczęśliwym związku od lat, jednak tożsamość jego ukochanego jest nieznana.

Coming out Qczaja, znanego trenera personalnego, infulencera i aktora, wiązał się z dramatycznym wyznaniem na temat swojej przeszłości - był ofiarą pedofila.

Jestem dzieckiem, mam siedem lat, siedzę nagi w wannie a widząc krew ociekającą pomiędzy obolałymi pośladkami boję się jeszcze bardziej. Płacząc z bólu po cichu zmywam z siebie to czego nie zmyję do końca życia - ale jeszcze tego nie wiem, bo mam zaledwie siedem lat. Byłem dzieckiem, a siedząc w wannie zmywałem z siebie zapach pedofila który zgasił moje dzieciństwo tak, jak gasi się niedopałek o asfalt. Zastanawiasz się kim był? Nie miał twarzy potwora... Przyjaciel rodziny, podrywacz kobiet, co niedzielę chodził do kościoła, a w drodze powrotnej często nas odwiedzał - napisał wówczas na Instagramie Daniel.