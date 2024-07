Rita Ora od początku kariery lansowana jest na europejską odpowiedź na Rihannę. Blond gwiazda jest nawet podobnie stylizowana, tworzy też znajomo brzmiącą muzykę. Podobnie jak Barbadoska, Rita też lubi imprezować, co czasami nie kończy się najlepiej. Przypomnijmy: Rita Ora trafiła do szpitala

To jednak nie koniec podobieństw. Obie panie nie stronią od seksownych czy wręcz wyzywających stylizacji, które więcej odkrywają niż zakrywają. Może to prowadzić do wpadek, o czym boleśnie ostatnio przekonała się właśnie Ora. Gwiazda wracała ze swojej urodzinowej imprezy w eleganckiej czerwonej sukience i wszystko było pod kontrolą do momentu, gdy nie podciągnęła jej za wysoko. Żądnych skandalu uspokajamy - Rita miała na sobie cielistą bieliznę, choć paparazzi na wszelkie sposoby próbowali uchwycić więcej.

Tak Rita Ora świeciła majtkami wracając z imprezy. Przypadek czy celowa prowokacja?

