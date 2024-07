Rita Ora doskonale wie, jak sprawić, by wszyscy patrzyli tylko na nią! Podczas wczorajszych przesłuchań do brytyjskiego X-Factora jurorka zaprezentowała jak zawsze oryginalną i bezbłędną stylizację.

Piosenkarka wystąpiła w błyszczącej, kolorowej sukience zdobionej cekinami, ćwiekami i kryształkami. Ta podkreślająca kształty kreacja to projekt z jesienno-zimowej kolekcji domu mody Versace. Jej cena jest zawrotna - sukienkę można kupić (w przedsprzedaży) za 25600 zł... Bardzo podoba nam się również wykończenie jej look'u: niebanalna fryzura (gładki kucyk z warkoczykami), mocny makijaż oraz duże kolczyki - gwiazdy.

Rita może pozwolić sobie na takie wydatki. Za udział w programie X-Factor piosenkarka dostanie abstrakcyjną dla nas sumę - półtora miliona funtów, czyli prawie 9 milionów złotych!

Nie możemy się doczekać, by zobaczyć Ritę w roli jurorki - możemy być pewni, że pokaże nam więcej świetnych stylizacji.

