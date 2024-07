W marcu 2010 roku Ricky Martin zrobił coming out. Gwiazdor przyznał się do tego, że jest gejem, a chwilę później poinformował świat o swojej miłości do przystojnego Carlosa Gonzaleza Abelli. Para wspólnie wychowywała synów Valentino i Matteo urodzonych przez surogatkę. Wraz z początkiem 2014 roku panowie postanowili jednak zakończyć swój związek, pozostając w przyjacielskiej relacji.

O rozstaniu pary poinformował serwis Doslives.com, który powołuje się na słowa znajomego Rickiego:



- Ricky i Carlos zgodnie uznali zakończyć swój związek, ale dalej kontynuować ich relacje na stopie przyjacielskiej, bo łączy ich wiele wspólnych doświadczeń.

Na drugą rocznicę związku para zapozowała z dziećmi dla brazylijskiego magazynu "Vanity Fair". Jest to jedyna oficjalna wspólna sesja Rickiego i Carlosa. Zdjęcia odbiły się szerokim echem nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale i na całym świecie. Zobacz: Piękna sesja Rickiego Martina z rodziną

Przypomnijmy, że wcześniej latynoski gwiazdor przez 14 lat związany był z meksykańską prezenterką telewizyjną Rebeccą de Albą.

