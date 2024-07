Wczoraj wieczorem podczas uroczystej Gali XX Paszportów Polityki za rok 2012, w warszawskiej Operze Narodowej nagrodzeni zostali twórcy i artyści, którzy wspierają rozwój i szerzą wiedzę na temat polskiej kultury.

Na gali zjawiły się m.in. Grażyna Torbicka, Monika Richardson z partnerem Zbigniewem Zamachowskim i Małgorzata Walewska. Wszystkie one wybrały na tę okazję modny wśród gwiazd kolor niebieski. Bezapelacyjnie najlepiej w tym kolorze wyglądała Grażyna Torbicka. Prezenterka w eleganckim komplecie z ekstrawaganckim paskiem wyglądała szykownie i z klasą. Zaś Monika Richardson i Małgorzata Walewska wybrały długie suknie. Obie stylizacje niestety zaliczamy do nieudanych.

Na klasyczną, koktajlową sukienkę postawiła tym razem Katarzyna Niezgoda. Celebrytka zawsze wie jak połączyć ubrania ze swoją figurą, za co ją od lat podziwiamy.

Anna Popek na Paszportach Polityki pojawiła się w zółtej ołówkowej spódnicy i marynarce z modnymi wiosną 2013 falbankami. Dla nas bomba! Look doskonały zarówno do pracy jak i na wieczorny wypad do teatru.

Zobaczcie więcej gwiazd na rozdaniu Paszportów Polityki 2012: