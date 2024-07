Po sukcesie lakieru do ust Vernis a Levres w 2012 roku, w sezonie letnim 2014 Yves Saint Laurent przygotował kolejną rewolucję w makijażu: Baby Doll Kiss & Blush, hybrydowe połączenie pomadki do ust z różem do policzków. Za sukcesem innowacyjnej formuły stoi połączenie wysoko nasyconych pigmentów z olejkami lotnymi, dzięki którym konsystencja zapewnia spektakularny efekt. Kiss & Blush od Yves Saint Laurent maluje usta na intensywny kolor o matowym wykończeniu, a policzki podkreśla delikatną mgiełką bez efektu plam koloru.

Łatwa aplikacja umożliwia natychmiastową korektę makijażu ust i policzków w każdej sytuacji, a etui Kiss & Blush zmieści się w każdej damskiej torebce. Prawdziwy must-have tego sezonu!

Uwaga! dostępny będzie w ramach prapremiery w perfumeriach Sephora od końca kwietnia 2014, a od lipca w szerszej sprzedaży.