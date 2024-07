Dom musi być z ogrodem, żeby mógł się w nim bawić Teofil. Reni Jusis już od początku stycznia tego roku szuka nowego domu dla swojej rodziny. Mąż piosenkarki, Tomek Makowiecki, twierdzi, że najlepszą lokalizacją, będzie Żoliborz.

Reklama

Chcemy kupić niewielki dom na Żoliborzu. Tak, żeby chłopak mógł się wyhasać. Mamy też psa więc to najlepsze rozwiązanie. Mnie osobiście męczy mieszkanie w bloku. – opowiada nam Makowiecki.

Reklama

Makowiecki jest przekonany, że idealny dom uda mu się znaleźć dla siebie i rodziny jeszcze przed latem. Cała rodzina chce się wprowadzić do nowego lokum jeszcze przed jesienią, żeby móc się nacieszyć ogrodem. Jak widać para po narodzinach skupiła się całkowicie na życiu prywatnym. Zarówno Tomek i Reni od ponad dwóch lat nie nagrali żadnej nowej piosenki i wcale nie spieszą się do powrotu do show biznesu.