Renata Kaczoruk jest czarnym charakterem w "Azja Express"? A może jest zaskoczona, jak wypadła w porównaniu do innych uczestników? Narzeczona Kuby Wojewódzkiego stwierdza w wywiadzie dla "Pani", że została obsadzona w pewnej roli, wbrew swojej woli.

Renata Kaczoruk: Byłam zdruzgotana!

[...] Drugim (odcinkiem - przyp. red). byłam zdruzgotana. Dotarło do mnie, że jako uczestnicy programu jesteśmy tylko narzędziami w rękach produkcji. Tworzymy spektakl, show musi epatować emocjami, być pełne konfliktów. I to jest konsekwentnie prowadzone. Chodzi o wyrysowanie jednowymiarowych postaci, niekoniecznie zbliżonych z rzeczywistymi. Myślę, że doskonale wpisałam się w rolę, w której chcieli mnie obsadzić producenci, chociaż nie miałam tego w umowie – śmieje się w rozmowie z magazynem Kaczoruk.

Renata Kaczoruk tłumaczy, że jej zachowanie w show wynikało z potrzeby przeżycia przygody. Nie zdawała sobie sprawy, jak potem zostanie odebrane:

Jak widać osoby mające doświadczenie w show-biznesie lepiej wyczują, jak dana sytuacja będzie wyglądać przed kamerami i potrafią zachować się, żeby wygrać wizerunkowo. Ja nie potrafiłam i też nie starałam się być taka sprytna - mówi Kaczoruk.

Kaczoruk po emisji show odpowiedziała na hejt w Internecie, bo nie mogła pogodzić się z tym jak bardzo Renata z "Azja Express" różni się od tego, co ona sama o sobie myśli.

Dla mnie to było zbyt brutalne. [...] Obraz Renaty jaki zobaczyłam w programie tak rażąco nie odpowiada temu, jaki ja siebie postrzegam. Jak postępuje z ludźmi, że postanowiłam dać sygnał: hej, nie do końca tak jest, jak na ekranie. Uważajcie, to jest show. Potem już ne będę tłumaczyć się z każdego kroku. Ta cała sytuacja jest też lekcją, z której staram się wyciągnąć wnioski - czytamy w "Pani".

Jakie wnioski z programu wyciągnęła modelka? Renata zastanawia się czy show-biznes to jest miejsce dla niej. Była zaskoczona własną reakcją na hejt i że nie umie chłodno podejść do sprawy. A czy Kuba Wojewódzki nie mógł przewidzieć co się może stać po show i ją uchronić przed hejtem?

Jasne, stara się mi radzić, ale nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć. Myślę, że jest tak samo zaskoczony, jaką mnie ukazali w tym programie. (...) Nie jestem małą dziewczyną, która biegnie do swojego partnera na skargę - tłumaczy Kaczoruk.

Renata Kaczoruk przekonała Was swoim tłumaczeniem?

Renata Kaczoruk jest narzeczoną Kuby Wojewódzkiego, który jest 30 lat w show-biznesie, ale jak widać, nie uchronił młodej ukochanej przed widzami show.