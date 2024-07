1 z 13

Pierwsze wzmianki o tym, że Renata Kaczoruk jest nową dziewczyną Kuby Wojewódzkiego pojawiły się w lutym tego roku. Para do tej pory unika oficjalnego pokazywania się razem. Za to paparazzi śledzą dziennikarza non stop i od czasu do czasu udaje im się zrobić zdjęcia zakochanych. Zobacz: To z nią spotyka się Wojewódzki. Piękna?

Dziewczyna showmana jest modelką. W miniony weekend wzięła udział w imprezie Art & Fashion Festiwal w Sopocie, podczas której kilka razy przeszła się po wybiegu prezentując nie tylko ubrania, ale i swoją piękną figurę oraz długie nogi. Oczywiście Wojewódzki zza kulis kibicował swojej partnerce, jednak jak ognia unikał tego, aby ktoś zrobił mu oficjalne zdjęcie podczas wydarzenia.

Kuba i Renata zostali za to przyłapani podczas wspólnej kolacji. Zakochani w towarzystwie przyjaciół Kaczoruk czuli się doskonale. W końcu Wojewódzki spędził wieczór w otoczeni pięknych kobiet. Zobacz: Wojewódzki przyłapany na randce w centrum Sopotu

Tak Renata Kaczoruk prezentuje się na wybiegu: